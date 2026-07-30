Lilith Revolution, a Villa Bombrini la convention nazionale sulle pari opportunità nella musica

Genova. Tra le novità della 15esima edizione di Lilith Festival spicca Lilith Revolution, convention nazionale in programma il 2 agosto a Villa Durazzo-Bombrini di Genova Cornigliano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una rete stabile di collaborazione tra festival, collettivi, associazioni, artiste, operatrici e operatori culturali impegnati sui temi delle pari opportunità nella musica.

Negli ultimi quindici anni il panorama culturale italiano ha visto nascere numerose esperienze dedicate alla valorizzazione della creatività femminile e delle soggettività sottorappresentate. Molte di queste realtà hanno trovato nel Lilith Festival della Musica d’Autrice – nato a Genova nel 2011 e oggi considerato uno dei principali punti di riferimento nazionali sul tema – un modello di ispirazione e una buona pratica capace di dimostrare come qualità artistica, inclusione e innovazione culturale possano procedere insieme.

Proprio da questa esperienza prende forma Lilith Revolution: non una semplice giornata di incontri, ma un percorso partecipato che vuole favorire il dialogo tra progettualità diverse, valorizzare competenze e buone pratiche già presenti sul territorio nazionale e porre le basi per future collaborazioni, azioni condivise e progettazioni comuni. Parteciperanno, oltre a Lilith, realtà come Dinamica – Cantautrici in movimento, Because the night – la notte delle cantautrici, Cantafinoadieci, La Cantautrice.

Dopo la convention pomeridiana dedicata ad operatrici e operatori musicali, seguirà, dalle 20.30, una serata a ingresso libero in cui il pubblico potrà partecipare al panel “Diversità e rappresentanza nella musica per l’audiovisivo” a cura di Ginevra Nervi, compositrice e producer di musica per cinema, dal 2025 nel direttivo di ACMF (Associazione Compositori Musica per Film), la cui ricerca unisce elettronica, sperimentazione sonora e scrittura orchestrale, e Jessica De Pascale, cantautrice, producer e autrice genovese, attiva nel dialogo tra songwriting, produzione artistica e narrazione per l’audiovisivo.

Anche attraverso estratti video le due artiste condurranno il pubblico nel mondo affascinante e poco conosciuto della produzione musicale per il mondo dell’audiovisivo, fatta non solo di colonne sonore orchestrali, ma di canzoni originali, sound design, produzione ed elettronica e mostreranno la ricchezza di competenze e linguaggi che artiste come loro stanno portando in un ambito in cui permane, come in altri settori della musica e dello spettacolo, un problema di sottorappresentanza delle donne.

Lilith Festival 2026 è realizzato con il sostegno di Società per Cornigliano, Compagnia di San Paolo e Coop Liguria e con il patrocinio di Rai Liguria, Comune di Genova e Regione Liguria.

Info, biglietti e programma su www.lilithfestival.it

LILITH FESTIVAL 2026 VILLA DURAZZO-BOMBRINI (GE) – PROGRAMMA SINTETICO

• 30 luglio – Mille

Opening act: Lucilla e La Vie On Road, Lobina.

• 31 luglio – Beth Orton (esclusiva nazionale)

Opening act: Roberta Barabino, Irene Manca.

• 1° agosto – Sarafine

Opening act: Doolia, Gama.

• 2 agosto – Lilith Revolution

Convention nazionale dedicata alle pari opportunità nella musica, con panel serale aperto al pubblico a cura di Ginevra Nervi e Jessica De Pascale. Serata a ingresso libero.

• 8 agosto – Anna von Hausswolff

Opening act: Charlie Risso, Blu Mamuth.