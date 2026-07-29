Lilith Festival al via a Cornigliano: debutto con Mille, Lucilla e la Vie on the road e Lobina

Genova. Dal 30 luglio all’8 agosto, Villa Durazzo-Bombrini di Genova Cornigliano ospita il main stage della XV edizione del Lilith Festival della Musica d’Autrice, manifestazione che dal 2011 promuove la creatività femminile e le nuove forme della canzone d’autore contemporanea, affermandosi come una delle esperienze culturali più riconoscibili e innovative del panorama nazionale.

Ad aprire la programmazione estiva di Villa Durazzo Bombrini sarà Mille, una delle figure più originali e riconoscibili della nuova scena pop d’autrice italiana contemporanea.

Cantautrice, performer e attrice, Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, ha costruito negli anni un percorso artistico tra musica, teatro e cultura pop con uno stile fortemente personale, ironico e teatrale. Dopo l’esperienza come frontwoman dei Moseek, progetto che ha raggiunto il grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor, l’artista ha intrapreso una carriera solista che l’ha portata a imporsi come una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato italiano.

Nel corso del suo percorso ha collaborato con importanti realtà della scena musicale italiana e partecipato a festival e rassegne di rilievo nazionale, attirando l’attenzione di pubblico e critica per l’originalità della proposta artistica e per la forte identità espressiva.

Lucilla e la Vie on the Road

Lucilla Meola è una cantautrice genovese fondatrice del progetto Lucilla e la Vie on the Road, nato dall’esperienza del busking e da un percorso tra cantautorato italiano e influenze pop internazionali. Dopo l’esperienza ad Amici e gli studi musicali, costruisce un progetto personale insieme alla sua band, portando sul palco brani che raccontano cambiamento, legami e quotidianità. È al lavoro su un nuovo disco e su una nuova fase live.

Lobina

Lobina è una cantautrice genovese classe 1991 che attraverso chitarra e scrittura racconta percorsi di crescita, fragilità e rinascita. Dopo il debutto con Aliante e Distanze, ha pubblicato l’EP Clorofilla prodotto da Simone Carbone e proseguito il percorso con Salici, Abitarsi e nuovi brani prodotti da Zibba. La sua musica unisce cantautorato, ricerca sonora e una forte dimensione personale, portando al Lilith Festival una delle voci più interessanti della nuova scena genovese.

Le grandi serate internazionali a Villa Durazzo-Bombrini

Dopo la serata inaugurale con Mille, Lucilla e la Vie on the Road e Lobina, la rassegna prevede altre serate di assoluto prestigio internazionale.

Il 31 luglio il Festival ospiterà una delle artiste più influenti della musica internazionale degli ultimi trent’anni: in esclusiva italiana Beth Orton, pioniera della folktronica e figura centrale dell’alternative folk mondiale. In apertura Roberta Barabino e Irene Manca.

Il 1° agosto sarà la volta di Sarafine, artista rivelazione della musica italiana contemporanea, vincitrice di X Factor 2023, una delle artiste più innovative e riconoscibili della nuova scena musicale italiana contemporanea. Ad aprire la serata Gama e Doolia.

Tra le principali novità della XV edizione spicca Lilith Revolution, convention nazionale in programma il 2 agosto a Villa Bombrini, iniziativa che nasce con l’obiettivo di creare una rete stabile di collaborazione tra festival, collettivi, associazioni, artiste, operatrici e operatori culturali impegnati sui temi delle pari opportunità nella musica.

A chiudere il Festival, l’8 agosto, sarà Anna von Hausswolff, una delle figure più autorevoli e visionarie della musica contemporanea internazionale. Compositrice, organista, pianista e performer svedese, è universalmente riconosciuta per la capacità di unire musica contemporanea, drone, elettronica, art rock e sperimentazione sonora. Opening di serata Charlie Risso e Blu Mamuth.

Lilith Festival 2026 è realizzato con il sostegno di Società per Cornigliano, Compagnia di San Paolo e Coop Liguria e con il patrocinio di Rai Liguria, Comune di Genova e Regione Liguria.

Inizio concerti 20.30, apertura cancelli e area ristoro dalle 19.

Info, biglietti e programma su www.lilithfestival.it

LILITH FESTIVAL 2026 VILLA DURAZZO-BOMBRINI – PROGRAMMA SINTETICO

30 luglio – Mille

Opening act: Lucilla e La Vie On Road, Lobina.

31 luglio – Beth Orton (esclusiva nazionale)

Opening act: Roberta Barabino, Irene Manca.

1° agosto – Sarafine

Opening act: Doolia, Gama.

2 agosto – Lilith Revolution

Convention nazionale dedicata alle pari opportunità nella musica, con panel serale aperto al pubblico a cura di Ginevra Nervi e Jessica De Pascale. Serata a ingresso libero.

8 agosto – Anna von Hausswolff

Opening act: Charlie Risso, Blu Mamuth.