Due noir di Marco Bèchere il 10 luglio alla Giunti di Galleria Mazzini

Genova. Il 10 luglio la Giunti al Punto in Galleria Mazzini ospita alle 16.30 due libri noir dell’autore Marco Bèchere, editi dalla casa editrice Robin di Torino: si tratta di Sisifo Americano e Fratelli e Sorelle. dell’autore Marco Bèchere. Durante la presentazione l’autore dialogherà con il giornalista Franco Avanzini per esplorare le due opere, i messaggi che vogliono dare e il percorso svolto dall’autore per arrivare alla loro pubblicazione. Sarà possibile porre domande all’autore e, al termine dell’evento, partecipare al firmacopie.

I libri

Sisifo Americano

Boston, Massachusetts, USA, 2021. In una sala per gli interrogatori, due agenti dell’FBI intervistano un insospettabile pensionato che, forse, ha mentito sulla propria identità nel corso dei trent’anni precedenti.

Rey City, Texas, USA, 1999, un detective di provincia, Alex Murray, indaga per rintracciare l’uomo che lo rapì da bambino. Scioccato nello scoprire che esiste un video anche sul proprio sequestro, insieme a quelli di altri ragazzini, il detective si ritroverà suo malgrado imbrigliato in una caccia all’uomo, costretto da un’agente speciale dell’FBI dal passato oscuro.

I due apparenti casi isolati, a distanza di trent’anni, si rivelano in realtà collegati, e si dipanano tra lobby di pedofili, traffici umani, illustri avvocati collusi o corrotti e agenti FBI conniventi al marcio che cova in Nord America.

Fratelli e Sorelle

2004. Sam Schroeder, che abbiamo conosciuto sulle pagine di Sisifo Americano, non riesce a restare con le mani in mano. Nonostante viva la sua doppia vita a Boston in tranquillità, sa bene che prima o poi può accadere qualcosa che sconvolga la sua routine di rispettabile uomo d’affari. Impegnato in una seconda attività altrettanto redditizia nel mondo del cinema fetish, viene coinvolto suo malgrado in una vicenda apparentemente legata a un matrimonio combinato in seno a due famiglie arabe. Ma, appunto, Sam sa benissimo che dietro le apparenze c’è altro.

Tra detective privati tanto scalcagnati quanto pericolosi, variopinti membri della comunità islamica e uomini d’affari con due dita di pelo sul cuore, il nostro antieroe si troverà inaspettatamente nei panni di colui che salverà Boston da una terribile minaccia. Mantenendo sempre il suo segreto.

L’autore

Marco Bèchere è nato a Sassari nel 1980, laureato in antropologia culturale ed etnologia, ha pubblicato Sisifo Americano e Fratelli e Sorelle, è autore per Tex e prossimamente anche per il fumetto Zagor.