Leonardo e Airbus Defence and Space, nato a Genova il coordinamento internazionale dei consigli di fabbrica

Genova. Il 27 luglio 2026, una delegazione di rappresentanti del sindacato Fiom dei consigli di fabbrica di Leonardo Genova e Thales Alenia Space Torino si è riunita in Camera del Lavoro a Genova, insieme a una delegazione del sindacato IG Metall in rappresentanza dei consigli di fabbrica di Airbus Defence and Space di Manching, Ottobrunn, Brema, Friedrichshafen e Jena.

Le discussioni si sono concentrate sulla ristrutturazione dell’industria spaziale in Europa. “Siamo convinti che l’industria spaziale europea stia attraversando un profondo processo di ristrutturazione che sta interessando migliaia di lavoratori” dichiarano i rappresentanti delle delegazioni presenti. Coordinando i consigli di fabbrica dei più importanti stabilimenti europei – in Italia, Germania, Francia, Spagna e nel Regno Unito – si può dar voce ai dipendenti di Airbus, Leonardo e Thales in questo processo “Solo in questo modo possiamo rafforzarci insieme e superare insieme l’incertezza del futuro derivante dalla ristrutturazione europea” sottolineano i partecipanti.

Per questi motivi, nel corso della riunione è stato concordato di istituire un organismo di coordinamento dei consigli di fabbrica presenti alla riunione “Questo organismo sarà aperto ad altri consigli di fabbrica europei del settore. Così come Bromo trasformerà il settore spaziale in Europa, gli sviluppi attuali – dalle collaborazioni alle joint venture – stanno portando l’industria della difesa europea ad una nuova fase. Monitoreremo attentamente questi sviluppi, li discuteremo insieme e li valuteremo. I dipendenti sono fondamentali in questo processo. Le loro condizioni di lavoro e la loro retribuzione devono continuare a migliorare” concludono dal Coordinamento.