Leivi lancia la “navetta mare”, il nuovo collegamento gratuito tra Chiavari e le colline

Leivi. Un collegamento estivo diretto, ecologico e totalmente gratuito per unire la collina al mare del Tigullio. L’amministrazione comunale di Leivi annuncia l’attivazione della navetta mare, un nuovo servizio collettivo di trasporto che sarà operativo quotidianamente a partire dal 13 luglio e fino al 13 settembre 2026.

Il servizio, pensato per facilitare la mobilità durante i mesi di picco della stagione balneare, osserverà un orario fisso serale: la partenza è programmata ogni sera alle ore 19.30 dalla Colmata a Mare di Chiavari. Da lì, il mezzo raggiungerà il territorio di Leivi sviluppando il classico percorso ad anello che toccherà le principali località e frazioni del comune collinare, per poi fare rientro al punto di partenza a Chiavari.

“L’istituzione della navetta mare è una risposta concreta e sostenibile per il nostro territorio – dichiara il sindaco Gabriele Pisani -. Abbiamo voluto strutturare un servizio libero e completamente gratuito per agevolare i tantissimi turisti che scelgono la tranquillità delle nostre strutture collinari, ma anche i nostri residenti. In questo modo offriamo un’alternativa comoda a chi desidera raggiungere le spiagge e il litorale preferendo non utilizzare l’automobile privata, riducendo lo stress da parcheggio e decongestionando il traffico della riviera. È un investimento importante sulla qualità della vita, sulla sostenibilità ambientale e sull’attrattività turistica di Leivi”.