Sicurezza, la Lega lancia una raccolta firme per far dotare di taser la polizia locale

Genova. La Lega lancia a Genova una campagna pro taser, con una raccolta firme nei gazebo per chiedere che la polizia locale sia dotata di questa discussa strumentazione.

Si parte mercoledì 8 luglio dalle 17 con un banchetto in via XX Settembre, primo di una serie di appuntamenti nelle piazze cittadine, in tutti i municipi.

“Dopo il via libera definitivo arrivato dal consiglio comunale di Milano all’introduzione del taser per gli agenti della polizia locale, la Lega a Genova accelera e lancia una campagna di mobilitazione”, dicono la capogruppo Paola Bordilli e il consigliere Alessio Bevilacqua.

La mobilitazione, infatti, fa seguito alla mozione già ufficialmente depositata dal gruppo consiliare della Lega in Comune, finalizzata a riavviare l’iter della sperimentazione e a dotare gli operatori della polizia locale di quello che per gran parte del centrodestra è “uno strumento fondamentale di deterrenza”.

“Se persino Milano – dichiarano Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua – una città amministrata dalla sinistra e spesso frenata da paletti ideologici, ha dovuto prendere atto della realtà e dare il via libera al taser per tutelare i propri agenti e i cittadini, non si capisce cosa stia aspettando Genova”.

“I nostri agenti di polizia locale si trovano ogni giorno in prima linea a gestire situazioni di grave rischio, degrado e criminalità diffusa nei quartieri, dalle zone della movida al centro storico e non solo. Privarli di strumenti adeguati di contenimento significa lasciarli maggiormente esposti alle aggressioni”.

“Il taser non è uno strumento di offesa, ma un deterrente che contribuisce a garantire l’incolumità sia delle forze dell’ordine sia dei cittadini. Vogliamo portare la voce dei genovesi e siamo convinti che la risposta della città sarà chiara. Chiediamo all’Amministrazione comunale un cambio di passo immediato: la nostra mozione va discussa e approvata senza ulteriori rinvii. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi ogni giorno tutela la sicurezza dei cittadini”, concludono.