Le interviste impossibili di So.Crem for Life: da oggi sui social e web una collana a cadenza mensile

Genova. Sui canali social di So.Crem for Life e sul portale di So.crem Genova, parte quest’oggi una nuova rubrica sulle “Interviste Impossibili”, dialoghi in cui le domande appartengono al presente e le risposte al patrimonio delle idee. Qualcosa che diventa possibile grazie alla IA ma che resta saldamente sotto il controllo degli autori, a cominciare da Ivano Malcotti, presidente di So.Crem ma anche scrittore: “Le grandi domande dell’esistenza non appartengono a un’epoca soltanto e noi ci occupiamo della vita e della morte, ma anche di libertà, dignità della persona, dolore, memoria, responsabilità, senso del limite. Cambiano i contesti, cambiano le conoscenze, cambiano le parole con cui le formuliamo. Ma le domande restano sorprendentemente simili. E noi abbiamo immaginato di farle ai grandi personaggi del passato che si sono occupati di questo tema”

Per questa ragione So.Crem ETS Genova ha immaginato una collana di Dialoghi (im)possibili e offrendo ai lettori web e social l’occasione per riflettere. Le interviste saranno pubblicate a cadenza mensile: il 10 di ogni mese. E il primo intervistato e pubblicato quest’oggi è Gabriele D’Annunzio. Le domande sono di Ivano Malcotti, ma oltre a cambiare i personaggi intervistati, nelle prossime puntate cambieranno anche gli intervistatori.

“Può un uomo che ha trasformato la propria vita in un’opera d’arte insegnarci ancora qualcosa sulla morte? A più di ottant’anni dalla sua scomparsa, Gabriele D’Annunzio continua a suscitare ammirazione, inquietudine e discussione. Poeta, narratore, uomo d’azione, costruì intorno alla propria esistenza una rappresentazione destinata a lasciare un segno profondo nella cultura italiana. Eppure, dietro l’immagine del Vate, attraversa tutta la sua opera una riflessione continua sulla morte, sulla memoria, sul tempo e sull’eredità che ogni persona lascia dopo di sé”.