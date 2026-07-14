Lavoro, Regione Liguria centra tutti gli obiettivi del programma G.O.L: ecco i numeri

Genova. Regione Liguria ha raggiunto e superato tutti i target previsti dal Programma G.O.L. (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Sono infatti 18.419 i beneficiari che hanno completato un percorso di formazione, a fronte dell’obiettivo iniziale di 17.904, mentre le persone prese in carico hanno raggiunto quota 77.439, superando la soglia fissata nei target indicati dal Ministero del Lavoro e dalla Commissione Europea.

A comunicarlo è il vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Politiche dell’Occupazione, Simona Ferro, che ha fatto il punto sullo stato di attuazione del programma sul territorio regionale.

“Il raggiungimento e il superamento di tutti gli obiettivi del Programma G.O.L. confermano che investire nelle politiche attive del lavoro significa creare opportunità concrete per i cittadini e rafforzare la competitività del territorio – dichiara il vicepresidente Ferro –. Dietro questi risultati ci sono migliaia di persone che hanno intrapreso percorsi di formazione, riqualificazione e inserimento lavorativo grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Centri per l’Impiego, enti accreditati e parti sociali. Continueremo a investire in questo modello, convinti che competenze, formazione e occupazione siano strumenti fondamentali per sostenere lo sviluppo, valorizzare il capitale umano e accompagnare la crescita della Liguria anche oltre l’orizzonte del PNRR.”

“L’intera dotazione del PNRR, pari a 104,1 milioni di euro, è stata integralmente programmata e impegnata, con una spesa già maturata al 30 giugno 2026 superiore al 35% – prosegue Ferro –. Si tratta di risultati che confermano la validità dell’azione portata avanti dall’amministrazione regionale: gli investimenti nelle politiche attive del lavoro e nell’occupabilità dei cittadini, tra i punti qualificanti del programma di mandato, stanno producendo esiti concreti e misurabili. La Liguria si conferma tra le Regioni più virtuose nell’attuazione del Programma G.O.L., distinguendosi per capacità di spesa e di raggiungimento degli obiettivi e ponendo le basi per un rafforzamento strutturale delle politiche attive del lavoro anche oltre la conclusione del PNRR.”

Regione Liguria si pone ora l’obiettivo di consolidare questa riforma fondamentale che garantisce i livelli essenziali di politiche del lavoro e formative verso i disoccupati e vuole farlo con un pieno coinvolgimento dei soggetti pubblico-privati che ci hanno accompagnato e sostenuto nello sforzo di questo ultimo quadriennio nel realizzare G.O.L.

Ad oggi – sul totale di circa 80mila lavoratori presi in carico dalla rete dei Centri per l’Impiego e degli enti accreditati – circa il 50% dei beneficiari ha avviato un nuovo rapporto di lavoro.