Lavori sulla rete idrica, il 29 luglio rubinetti a secco nella zona tra Rivarolo e Teglia

Genova. Ireti comunica che, a causa di un intervento sulla rete idrica in Via Rivarolo, per la realizzazione di una derivazione a servizio di un nuovo tratto di rete potabile di prossima realizzazione, il giorno

29 luglio 2026

dalle ore 07:30 alle ore 20:30

sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via Teglia, da inizio via fino al civ. 6

Via alla Costa di Teglia

Via Rivarolo

Via Carnia

Via Lepanto

Via Giovanni Lanza

Via Enrico Cernuschi

Via Oratorio Santo Stefano delle Fosse

Via Teresa Durazzo Pallavicini

Via Celesia

Vico Viani

Via Ricciotti

Via alla Chiesa di Rivarolo da inizio via fino al civ. 14

Vico alla Chiesa di Rivarolo

Via Latisana

Via Croce Rosa

Piazza Durazzo Pallavicini

Via Faliero Vezzani

Via Gioacchino Rossini

Vie limitrofe alle vie sopra indicate

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.

Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da IRETI – Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren 2025-2030.