Lavori sulla rete idrica, il 29 luglio rubinetti a secco nella zona tra Rivarolo e Teglia

Genova. Ireti comunica che, a causa di un intervento sulla rete idrica in Via Rivarolo, per la realizzazione di una derivazione a servizio di un nuovo tratto di rete potabile di prossima realizzazione, il giorno
29 luglio 2026
dalle ore 07:30 alle ore 20:30
sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
Via Teglia, da inizio via fino al civ. 6
Via alla Costa di Teglia
Via Rivarolo
Via Carnia
Via Lepanto
Via Giovanni Lanza
Via Enrico Cernuschi
Via Oratorio Santo Stefano delle Fosse
Via Teresa Durazzo Pallavicini
Via Celesia
Vico Viani
Via Ricciotti
Via alla Chiesa di Rivarolo da inizio via fino al civ. 14
Vico alla Chiesa di Rivarolo
Via Latisana
Via Croce Rosa
Piazza Durazzo Pallavicini
Via Faliero Vezzani
Via Gioacchino Rossini
Vie limitrofe alle vie sopra indicate
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.
Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da IRETI – Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren 2025-2030.