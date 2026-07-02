Lavoratrici Novotel licenziate per aver scioperato, sono state reintegrate dopo otto mesi

Genova. “Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che era quello di far tornare in azienda tutte le lavoratrici Novotel licenziate perché avevano scioperato, ora il nostro compito è quello di vigilare affinché tutti gli arretrati e quanto dovuto sino a oggi sia saldato” così Nicola Poli, segretario generale Filcams Cgil Genova, sulla vertenza che nei mesi scorsi ha impegnato il sindacato.

Nell’autunno scorso 20 lavoratrici delle pulizie dipendenti di un’azienda in appalto al Novotel erano state licenziate perché avevano scioperato.

Dopo mesi di scioperi e mobilitazioni e diverse azioni giudiziarie, il 1 luglio le lavoratrici sono tornate al lavoro: “La notizia è senz’altro positiva ma resta il rammarico per quanto accaduto e perché nonostante tutti i giudici ci abbiano dato ragione sono dovuti passare 8 mesi per arrivare a questo risultato”, aggiunge Poli.

Nell’ambito della trattativa ha giocato un ruolo dirimente anche il Comune di Genova che ha dato, attraverso l’assessorato al Lavoro, disponibilità a coordinare il tavolo tra azienda e sindacati.

L’assessore Emilio Robotti conferma la soddisfazione per il risultato: “Manca ancora una definizione del pregresso ma con le assunzioni arriviamo finalmente a una soluzione, non era pensabile che si andasse avanti, a fronte anche di sentenze che davano ragione alle lavoratrice, con un continuo stallo, la nostra amministrazione ha nel suo programma e nel suo dna la tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori e una situazione del genere non era accettabile“.