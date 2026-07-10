Lavagna, inaugurati i nuovi giardini di Cavi Arenelle: completata la riqualificazione dell’area

Lavagna. Sono stati ufficialmente inaugurati nel tardo pomeriggio di oggi i nuovi giardini di Cavi Arenelle, restituiti alla cittadinanza dopo un importante intervento di riqualificazione che ha completamente trasformato uno degli spazi pubblici più frequentati della frazione.

L’opera è stata finanziata in larga parte attraverso gli oneri di urbanizzazione derivanti dalla futura realizzazione di una nuova attività commerciale che sorgerà nell’area oggi dismessa compresa tra gli stessi giardini e via dello Scoglio, consentendo così di realizzare un intervento di grande valore senza gravare sulle casse comunali.

Il progetto ha interessato l’intera area verde, ampia oltre 500 metri quadri, con la posa di nuove panchine e cestini, la completa risistemazione delle aiuole, l’installazione di nuovi giochi per bambini, il restauro della fontana esistente, il rifacimento dell’illuminazione pubblica, la realizzazione di nuove pergole, una moderna pavimentazione in resina e un sistema di videosorveglianza con telecamere in grado di coprire l’intera area, a garanzia di una maggiore sicurezza per tutti i frequentatori.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gian Alberto Mangiante, il vicesindaco Elisa Covacci, gli assessori Danilo Bersaglio, Egle De Ferrari, Chiara Oneto e Luca Sanguineti, insieme ai rappresentanti di Conad Italia e ai tecnici dello studio LandArch che hanno seguito la progettazione e la realizzazione dell’intervento.

Il momento inaugurale è stato preceduto dalla benedizione impartita da don Luigino Castagnola, parroco di Cavi, mentre il tradizionale taglio del nastro è stato affidato a Franco Pavarani, decano e memoria storica della frazione, quale simbolico riconoscimento del suo profondo legame con il territorio.

«Dopo l’inaugurazione, avvenuta pochi giorni fa, della rinnovata Piazza Torino, oggi consegniamo ai cittadini una seconda area completamente riqualificata – ha dichiarato il sindaco Gian Alberto Mangiante – A breve si aggiungerà inoltre anche la nuova piazza di Cavi Borgo, completando un importante percorso di valorizzazione degli spazi pubblici della nostra città. L’obiettivo di questi interventi, realizzati grazie a fondi privati e ad avanzi di bilancio, quindi a costo zero per la comunità, è quello di restituire centralità a Cavi, una realtà che negli ultimi decenni aveva percepito un progressivo senso di abbandono. Vogliamo invertire questa tendenza, offrendo ai residenti e ai visitatori luoghi belli, sicuri e vivibili, capaci di favorire socialità, aggregazione e qualità della vita.»

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore all’arredo urbano Danilo Bersaglio: «Siamo particolarmente soddisfatti sia dei tempi rapidi con cui l’intervento è stato portato a termine sia della qualità dell’opera realizzata. Lo stile progettuale richiama quello già adottato per Piazza Torino, creando così un’identità urbana coerente e riconoscibile. Nelle prossime settimane l’area sarà ulteriormente completata con l’installazione della nuova area fitness, che renderà questo spazio ancora più fruibile e attrattivo per cittadini e visitatori di tutte le età».

Con questa inaugurazione prosegue il programma di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale, volto a restituire nuova vita agli spazi pubblici e a rilanciare la vivibilità delle diverse frazioni del territorio.