L’artista urbano Pao realizza un murales al Circolo Pianacci

Genova. Venerdì 17 e sabato all’Area Pianacci di Genova, si avrà l’opportunità di vedere al lavoro l’artista urbano Pao – Paolo Bordino che realizzerà un nuovo, centrale, murales nel Parco dell’associazione del Cep.

Venerdì 17 luglio, dalle ore 11,30 in poi, fino a sera, e sabato fino a fine lavoro, presso Circolo Arci Pianacci, di via della Benedicta 14, l’artista urbano Paolo Bordino – Pao, milanese, realizzerà il murales. L’artista/writer appartiene alla storia degli ultimi decenni dell’arte urbana italiana.

L’evento nell’ambito delle azioni del progetto “Caleidoscopio della Partecipazione” realizzato da Circolo Arci Pianacci e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo

Il progetto ha coinvolto i giovani e le realtà del quartiere del ponente genovese sul tema della partecipazione. Il tipo di artista e di murales è stato individuato con incontri, dialoghi, percorsi con giovanissimi e referenti del quartiere. L’idea di avere un murales “gioioso”, sganciato da contenuti troppo specifici ma che volesse dare un segna di vitalità pura ha indicato, come autore, il writer milanese.

Dal 2020 in via Novella sono stati predisposti i primi muri di libera espressione, centinaia di metri lineari di muri dove, ufficialmente, chi vuole sperimentarsi ed esprimersi con i murales può farlo. Inoltre il Pianacci ha voluto percorrere, affrontare, sostenere la tematica dell’espressività giovanile e il writing perché è un linguaggio delle città. L’associazione negli anni offre corsi di writing e ha “collezionato” una serie di murales con una serie di autori importanti. Realizzando, nell’Area Pianacci, una esposizione costante di opere sui muri.

Il Murales di Pao si aggiunge a quelli di Weik, artista milanese, Mr Wany, dalla Puglia, Enrico Macchiavello, genovese e artista noto a livello nazionale, e artisti locali tra i quali spiccano Drina e GiulioGol, Web 3.

Altri artisti avevano realizzato murales poi cancellati per usura o scelte di rinnovamento, tra i quali quelli della BDS Crew e di Asker.

A questi artisti si affiancano interventi di altri autori nell’ambito di diversi progetti

Chi è Pao

Pao ha una lunga storia. All’anagrafe Paolo Bordino (Milano, 28 ottobre 1977), è un artista italiano, attivo dal 2000 nel panorama dell’arte di strada. A partire dal 2007 lavora anche nella pittura su tela e con diversi materiali.

Pao si forma principalmente in teatro, dove lavora come fonico, tecnico di palcoscenico e macchinista con la compagnia di Dario Fo e Franca Rame, studia e lavora presso i laboratori del Teatro alla Scala di Milano. I suoi primi interventi nel campo della street art nascono nel 2000[1], con la volontà di agire di re-interpretare il contesto urbano in modo creativo e giocoso: le sue opere più famose e conosciute sono i pinguini dipinti sui paracarri (dissuasori o “tognolini”)[2], i dissuasori della sosta trasformati in delfini, i pali della luce in margherite, i bagni pubblici in lattine Campbell, nati con ispirazione diretta a partire dall’oggetto stesso[3].

Nel 2005, nasce Paopao Studio, centro operativo e creativo di Pao e Laura, grafic designer che assieme a Pao crea e sviluppa progetti curandone l’aspetto grafico e di comunicazione. Diverse partecipazioni con grandi aziende portano Pao ad ampliare la produzione e a ricercare nuovi supporti: hanno origine così esplorazioni e sperimentazioni sui materiali, ricerche prospettiche, distorsioni visive e studio di geometrie curve, che portano a uno sviluppo su tela e supporti tridimensionali di vetroresina della sua arte.

Le sue opere si inseriscono non solo nel contesto urbano, diventando parte integrante dell’ambiente cittadino, ma anche nella società di massa che in alcuni dei suoi lavori si rispecchia. Ad oggi i lavori di Pao sono stati esposti all’interno di varie rassegne d’arte, tra cui il Padiglione d’arte contemporanea di Milano, la Triennale di Milano, la Biennale di Venezia.