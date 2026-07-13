Lavori su reti acqua e gas, mercoledì 15 luglio rubinetti a secco nella zona di via Bobbio

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione sulla rete gas, si rende necessario modificare la rete idrica in via Bobbio all’altezza di passo Spano il giorno mercoledi 15 luglio dalle 8 alle 16 e pertanto sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie

del comune di Genova:

• Via Bobbio per tutti i civici a monte dell’incrocio con Via L. Montaldo

• Via Caderiva

• Passo Spano

• Passo Bascione

• Via Pescetto

• Via del Veilino

• Piazzale Rescasco (cimitero di Staglieno)

• Via Piacenza dal civ. 1 al civ. 54

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo.

L’intervento sulla rete idrica rientra tra le attività preliminari necessarie alla riqualificazione della rimessa Amt di via Bobbio. Le lavorazioni consentiranno di adeguare i sottoservizi esistenti nell’area e di creare le condizioni tecniche indispensabili per il regolare avanzamento del cantiere.

Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da IRETI – Gruppo Iren sul territorio genovese.

“Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale

Iren 2025-2030”, si legge in una nota di Ireti.