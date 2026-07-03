Spiagge libere e laghetti, maxi controlli della polizia locale nel ponente

Genova. Scattano i primi controlli sulle spiagge di Voltri e Multedo, in val Varenna e nella zona di San Carlo di Cese, sopra Pegli, molto frequentata in estate per la presenza dei laghetti.

Nel mese di giugno la polizia locale ha effettuato 13 servizi dedicati, concentrati in particolare nei fine settimana e nei giorni festivi, anche con il supporto del Reparto Sicurezza Urbana e dell’unità cinofila.

Gli agenti hanno pattugliato le spiagge libere di Voltri e Multedo e la zona dei laghetti del torrente Varenna. Nel mirino bivacchi, accensione di fuochi, musica ad alto volume e altre situazioni di degrado urbano. Nei casi di presenza di persone senza fissa dimora è stato attivato il servizio di pronto intervento sociale.

Nel corso dei controlli sono stati adottati 92 provvedimenti sanzionatori, riguardanti principalmente violazioni in materia di occupazione impropria delle aree demaniali, accensione di fuochi e bracieri, commercio abusivo, comportamenti contrari al decoro urbano e inosservanze al Codice della Strada. L’attività di presidio e monitoraggio proseguirà per tutta la stagione estiva.

“A ponente abbiamo deciso di intensificare i servizi della Polizia Locale lungo il litorale e nelle aree che durante la stagione estiva registrano un maggiore afflusso di persone e un conseguente aumento delle criticità – ha detto l’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi – Per questo abbiamo dedicato pattuglie e personale a controlli mirati, con l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado e illegalità e garantire a cittadini e visitatori spiagge e spazi pubblici sicuri, decorosi e pienamente fruibili”.