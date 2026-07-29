Paura ai laghetti di Nervi, ragazzo di 14 anni perde conoscenza: in ospedale con l’elicottero

Genova. Paura e mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio per un ragazzo di 14 anni che ha perso conoscenza nella zona dei laghetti di Nervi, nel Levante genovese.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.30. Per recuperare il giovanissimo, forse colto da un colpo di calore, si è attivato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, intervenuti anche con una squadra di terra, oltre alla Croce Gialla.

Nel frattempo il ragazzo si è ripreso, ma è stato comunque issato a bordo dell’elicottero e portato all’ospedale San Martino in codice giallo.

All’incirca negli stessi minuti, un’altra chiamata è partita da Porto Pidocchio, insenatura nei pressi di Punta Chiappa nel territorio di Camogli. Qui un anziano di circa settant’anni era caduto sugli scogli procurandosi alcuni traumi.

Sul posto sono arrivate la Croce Verde di Camogli con l’idroambulanza e i vigili del fuoco. L’uomo, nonostante la caduta, è riuscito a salire a bordo del gommone con le proprie gambe ed è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per accertamenti.