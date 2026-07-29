  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilitazione

Paura ai laghetti di Nervi, ragazzo di 14 anni perde conoscenza: in ospedale con l’elicottero

A Porto Pidocchio un anziano cade sugli scogli, portato al San Martino con l'idroambulanza

Generica

Genova. Paura e mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio per un ragazzo di 14 anni che ha perso conoscenza nella zona dei laghetti di Nervi, nel Levante genovese.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.30. Per recuperare il giovanissimo, forse colto da un colpo di calore, si è attivato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, intervenuti anche con una squadra di terra, oltre alla Croce Gialla.

Nel frattempo il ragazzo si è ripreso, ma è stato comunque issato a bordo dell’elicottero e portato all’ospedale San Martino in codice giallo.

All’incirca negli stessi minuti, un’altra chiamata è partita da Porto Pidocchio, insenatura nei pressi di Punta Chiappa nel territorio di Camogli. Qui un anziano di circa settant’anni era caduto sugli scogli procurandosi alcuni traumi.

Sul posto sono arrivate la Croce Verde di Camogli con l’idroambulanza e i vigili del fuoco. L’uomo, nonostante la caduta, è riuscito a salire a bordo del gommone con le proprie gambe ed è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per accertamenti.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.