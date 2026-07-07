La Finanza sequestra settecento chili di hashish nascosti in un carico di banane

Genova. La guardia di finanza ha sequestrato 700 chilogrammi di panetti di hashish nascosti in un carico di banane a bordo di una nave proveniente dalla Thailandia e arrivata nel porto di Pra’.
La droga si trovava nella parte bassa di alcuni pallets sopra i quali cui era disposto il carico di frutta.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’esfiltrazione della droga non sarebbe potuta avvenire al momento dello sbarco del container, ma solo al suo arrivo a destinazione, ai mercati ortrofrutticoli di Milano. Indagini in corso per risalire ai trafficanti.