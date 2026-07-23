Novità in centro storico: al ristorante Panson arriva il sushi mediterraneo di Kapperi

Genova. Dal Sottoripa al cuore del centro storico, piazza delle Erbe. Il ristorante Kapperi si sposta nei locali dell’Antico Panson, che dall’ottobre del 2025 è di proprietà di Alessandro Femino, imprenditore già titolare di Kapperi, appunto.

Il trasferimento e la conseguente inaugurazione sono fissati per il prossimo 6 agosto: le anime del ristorante di Sottoripa e di quello di piazza delle Erbe si uniranno per proporre un menù che spazierà dalla cucina ligure tradizionale alla proposta di sushi, crudité e cucina mediterranea.

“L’obiettivo – spiegano da Panson – è quello di creare un punto di riferimento capace di soddisfare gusti diversi, mantenendo la qualità che da sempre contraddistingue entrambe le realtà e valorizzando uno dei luoghi più iconici della movida e della ristorazione genovese”.