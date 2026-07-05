Centrodestra all’attacco del consigliere Pd su piazzale Loreto, ma l’uomo di Vannacci a Genova cita il motto del Duce

Genova. In una domenica pomeriggio d’estate, pochi giorni dopo le manifestazioni per il 30 giugno e quando ne mancano altrettanti al ritorno dell’ex generale Vannacci in città, va in scena l’ennesima polemica politica attorno ai temi di fascismo e antifascismo.

Riassumendo in maniera essenziale: un consigliere comunale del Pd, Simohamed Kaabour, commentando su Facebook in maniera critica una mozione della Lega in consiglio comunale che di fatto andava contro la tradizione culturale del velo per le donne musulmane ha detto: “Non accetto il mondo a soqquadro nel quale vorrebbero costringerci a vivere. E ricordo che l’ultimo che trascinò l’Italia in un mondo al contrario è finito in piazzale Loreto”. Il riferimento, ovviamente, è all’esposizione a testa in giù del cadavere di Benito Mussolini il 29 aprile del 1945. Quella citazione è stata stigmatizzata proprio dalla Lega.

I consiglieri Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua hanno parlato di “squadrismo verbale”. E all’attacco di Simohamed Kaabour sono partiti anche gli esponenti locali di Futuro Nazionale: “Alimentare tensioni e contrapposizioni con riferimenti storici di tale portata è un atto irresponsabile”, si legge in un comunicato stampa.

Ma è destinata a far discutere, a proposito di riferimenti storici, anche la story postata dal consigliere comunale del gruppo Misto, e referente di Vannacci a Genova, Francesco Maresca. Un selfie, una canzone rock in sottofondo e la scritta “me ne frego”, uno dei motti del fascismo. Una scelta “stilistica” non è dato sapere quanto voluta o quanto provocatoria né se sarà chiarita o rivendicata dall’autore.

Riportiamo i testi delle varie prese di posizione in forma integrale.

Kaabour (Pd): “Respingere gli attacchi islamofobi della destra estrema”

“Il 30 giugno 1960, a Genova, i fascisti del Movimento Sociale Italiano vennero cacciati dalla nostra città. Oggi gli eredi di quella cultura, nemica della democrazia e della coesione sociale, pensano di riprendersi spazio facendo ricorso, senza più alcun pudore, a concetti che la Storia ha già condannato. Anche nel piccolo del nostro lavoro locale dobbiamo respingere con fermezza gli attacchi razzisti e islamofobi della destra estrema in Consiglio comunale. È quanto accaduto martedì, quando gli esponenti della lega hanno cercato di stravolgere la mozione sul crescente clima di xenofobia e razzismo, presentata dalla collega Laura Sicignano, che ringrazio, sostenendo l’esatto contrario del suo contenuto”, si legge in un post di Simohamed Kaabour.

“Di fronte a un razzismo così spregiudicato bisogna reagire, rimettendo al centro i valori della nostra democrazia: ogni forma di discriminazione, esplicita o implicita, fondata sull’origine, sulla cultura o sulla religione di una persona è incompatibile con i principi della nostra Costituzione. Fa sorridere, ma fino a un certo punto, vedere esponenti della lega, preoccupati della propria irrilevanza politica, fare a gara con la loro stessa creatura politica su chi riesca a odiare di più”.

“Io non accetto il mondo a soqquadro nel quale vorrebbero costringerci a vivere. E ricordo che l’ultimo che trascinò l’Italia in un mondo al contrario è finito in Piazzale Loreto. Ora e sempre: nelle fogne razzisti e islamofobi! Ora e sempre: mi troverete dentro e fuori dal consiglio comunale a rispondervi, parola per parola”, conclude.

A questo link, l’intervento di Simohamed Kaabour in consiglio comunale.

Futuro Nazionale: “Riferimenti storici inopportuni”

“Le dichiarazioni del consigliere comunale Kaboor (così nel testo, ndr), che richiamano piazzale Loreto, sono profondamente inopportune – si legge in una nota dei rappresentanti in consiglio comunale e nei municipi di Futuro Nazionale a Genova – in un momento delicato come quello che sta vivendo la nostra città, alimentare tensioni e contrapposizioni con riferimenti storici di tale portata è un atto irresponsabile che non aiuta il confronto democratico”.

“Genova sta affrontando una grave crisi sul fronte della sicurezza, con episodi di criminalità che destano forte preoccupazione tra i cittadini. Le istituzioni hanno il dovere di affrontare questi problemi con serietà, senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle regole democratiche”, proseguono.

“Da parte nostra ribadiamo con convinzione i principi che ispirano la nostra azione politica: la tutela dell’identità nazionale, la difesa dei confini, il contrasto all’immigrazione clandestina e il pieno rispetto della Costituzione e dello Stato di diritto. Le sfide che attendono Genova si affrontano con il confronto politico, con il rispetto reciproco e con proposte concrete, non con richiami che rischiano soltanto di esasperare il clima pubblico”, concludono da FN.

Qui uno screenshot dell’immagine postata da Francesco Maresca



Francesco Maresca

Lega: “Dal Pd squadrismo verbale e macabri richiami”

“Quando mancano gli argomenti per rispondere nel merito alle nostre proposte, l’unica strategia della sinistra è gridare al ‘razzismo’ e all’ ‘islamofobia’. È il solito vecchio copione di una sinistra disperata che, pur di attaccare, ricorre a insulti violenti e patenti di intolleranza”.

Così Paola Bordilli assieme al collega Alessio Bevilacqua, consiglieri comunali della Lega a Genova, replicano duramente agli attacchi ricevuti in aula e sui canali social. “Ci è stato dato dei razzisti senza mezzi termini e ci è stato detto, con la solita superiorità morale, di ‘farci una cultura’. Ma la realtà è ben altra: per la seconda volta in questa consiliatura, dai banchi del Partito Democratico genovese risuonano macabri richiami storici. Evocare lo spettro di piazzale Loreto e i cadaveri appesi a testa in giù è una vergogna assoluta. Chi si rifugia nel livore ideologico e nella nostalgia degli anni più bui del secolo scorso dimostra di aver perso ogni legame con il confronto civile e democratico. Questo non è dibattito, è squadrismo verbale”.

“Chi si riempie la bocca con la parola ‘Costituzione’ e poi augura di finire nelle fogne o a testa in giù, dimostra una profonda e pericolosa ipocrisia. È il tentativo violento di delegittimare e silenziare chi esprime posizioni diverse: un atteggiamento tipico dei peggiori regimi che la storia ha già condannato”. “Esigiamo una condanna netta e immediata da parte dei vertici, locali e nazionali compresa Elly Schlein, del PD: tollerare queste derive d’odio significa esserne complici. Lo squadrismo verbale non ci intimidisce: al fango, agli insulti e ai richiami di sangue della sinistra, la Lega continuerà a rispondere portando avanti con orgoglio e fermezza le istanze dei cittadini in ogni sede istituzionale”.

“Ci chiediamo infine se tutto questo – spiegano i consiglieri della Lega – sia stato fatto per distogliere l’attenzione dai temi che avevamo portato all’attenzione dell’aula: il pieno rispetto della Costituzione, la necessità di maggiori controlli sul territorio, la condanna, senza se e senza ma, di indumenti come il burqa e il niqab, simboli che sottomettono la donna, la privano di ogni libertà e la rendono letteralmente invisibile nella società. Ma di fronte a queste battaglie di civiltà, la sinistra preferisce scappare e deviare il discorso”.