Its Turismo, aperte le iscrizioni per il biennio 2026-2028: pratica e alta tecnologia

Liguria. Its Turismo Liguria annuncia il lancio ufficiale della propria nuova offerta formativa destinata al prossimo ciclo accademico, contestualmente all’apertura ufficiale delle iscrizioni sui canali digitali e social dell’istituto. La proposta per il biennio 2026-2028 si rinnova radicalmente con l’attivazione di tre corsi specialistici in sedi dedicate rinnovate, progettati, secondo i promotori, per rispondere in modo strategico alle urgenti necessità di assunzione delle imprese del settore.

Il nuovo paradigma formativo dell’Its mette al centro l’esperienza pratica e l’alta tecnologia, incrementando drasticamente le ore di attività laboratoriale a discapito della didattica frontale tradizionale. Spazio a una Ai dedicata, laboratori interattivi unici e basati su un concetto di apprendimento esperienziale, nuove tecnologie a disposizione esclusiva degli studenti in perfetta sinergia con la conoscenza del territorio e dei suoi protagonisti. Nel dettaglio, i tre percorsi guideranno gli allievi nell’utilizzo e nella gestione di tecnologie come l’intelligenza artificiale applicata ai flussi turistici, le simulazioni immersive tramite realtà aumentata, lo sviluppo delle competenze d’eccellenza nell’area del “laboratorio benessere e sport” e l’innovazione dei processi nell’intera filiera enogastronomica.

Orientamento interattivo

In concomitanza con l’apertura delle iscrizioni, la piattaforma web dell’Its Turismo Liguria si arricchisce di uno strumento di orientamento rapido studiato per i futuri candidati. Si tratta di un quiz veloce digitale che guiderà gli utenti alla scoperta delle proprie attitudini personali e professionali. Rispondendo a poche e intuitive domande, i giovani riceveranno un profilo di indicazione immediata, coordinata e supportata dal team di orientamento dell’istituto, utile a individuare la specializzazione formativa più in linea con il proprio potenziale e con le proprie aspirazioni di carriera.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.itsturismoliguria.it ed è possibile prenotare una visita alle sedi e un colloquio orientativo con il team di Its.

“Vogliamo ribaltare la prospettiva tradizionale: lasciare che siano i ragazzi a insegnare a noi adulti come meravigliarsi della Liguria, raccogliendo spunti per un turismo sostenibile e lontano dai circuiti di massa sovraffollati − dice Chiara Rosatelli, direttrice di Its Turismo Liguria − con le nuove tecnologie a disposizione, gli studenti studieranno già con dinamiche e strumenti che sono proiettati verso un futuro neanche troppo lontano: aiutare a vedere un’offerta giovane, smart e spesso invisibile agli occhi degli operatori del presente è fondamentale per chi fa formazione che deve, obbligatoriamente, lavorare nella progettualità del lungo periodo”.

“Le imprese turistiche liguri hanno bisogno di competenze nuove, capaci di coniugare innovazione tecnologica, attenzione alla sostenibilità e conoscenza del territorio − spiega il segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia − gli Its rappresentano oggi uno dei più efficaci strumenti di raccordo tra formazione e lavoro. Sostenere percorsi che introducono intelligenza artificiale, laboratori immersivi e progettualità orientate alle sfide del turismo significa investire nella competitività della Liguria e nelle opportunità professionali delle nuove generazioni”.

“Investire nella formazione significa investire nel futuro della Liguria − commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione, Simona Ferro − i percorsi degli ITS Academy rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per accompagnare i giovani verso un’occupazione qualificata, costruendo competenze che rispondono alle reali esigenze delle imprese. La nuova offerta formativa di ITS Turismo Liguria interpreta al meglio questa sfida, coniugando innovazione tecnologica, sostenibilità e valorizzazione del nostro territorio. Vogliamo offrire ai ragazzi opportunità concrete di crescita professionale e, allo stesso tempo, contribuire a formare figure capaci di rendere il turismo ligure sempre più competitivo, moderno e attento alla qualità dell’accoglienza. Continueremo a sostenere percorsi di eccellenza che mettono in rete scuola, imprese e istituzioni, creando valore per i giovani e per l’intera comunità ligure”.