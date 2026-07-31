Insigne, ancora problemi muscolari: stop imprevisto, ma breve

Genova. Il flessore ha dato di nuovo qualche problema a Lorenzo Insigne, che si è dovuto di nuovo fermare.

Un periodo di stop, che la società definisce breve nel comunicato ufficiale, a scopo precauzionale. Nessun versamento nella piccola lesione, ma in ogni caso il reinserimento del giocatore nelle attività con il gruppo subirà uno slittamento rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista.

Sul fronte mercato la trattativa per Mattia Viti è finalmente arrivata al suo termine con esito positivo per la Sampdoria perché stavolta sarà definitivo: l’annuncio sarà stasera o domani. Dipende dai due club (Nizza e Sampdoria) per la definizione di tutti i dettagli e del deposito del contratto. L’anno scorso il difensore, arrivato a gennaio, ha disputato 16 partite. Per lui un assist e un cartellino giallo.

Nel frattempo il club, dopo un mese di posto vacante, ha annunciato il nuovo segretario generale dopo Massimo Ienca: a partire dal 1° agosto 2026, Luca Befani assumerà l’incarico.

Questa la nota del club: “Befani ha maturato un lungo percorso dirigenziale ricoprendo inizialmente i ruoli di addetto stampa e team manager, per poi assumere quello di segretario generale all’Atalanta. Successivamente ha svolto il medesimo incarico al Siena e al Pergocrema, prima di approdare al Bologna nel 2011, dove ha ricoperto il ruolo di segretario generale fino al 2025. La società accoglie Luca Befani con grande soddisfazione, certa che le sue competenze, la sua esperienza e la sua professionalità rappresenteranno un valore aggiunto e contribuiranno in modo significativo al percorso di crescita del club”.