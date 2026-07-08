“Insieme per il mare”, esperienza di inclusione con lo Yachting Club Sestri Levante

Sestri Levante. Il mare come spazio di relazione, benessere e partecipazione. Venerdì 17 luglio, a Sestri Levante, lo Yachting Club Sestri Levante ASD inaugura il proprio percorso pubblico con “Insieme per il mare, insieme per condividere”, una giornata di navigazione dedicata a persone fragili, operatori e volontari.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Legame Invisibile, Centro Riabilitativo Arcobaleno, Cooperativa S.A.B.A. e con il supporto del Caffè del Porto, prevede due turni di navigazione con sei pazienti e i loro operatori. Il ritrovo è fissato alle 10.30 al Caffè del Porto di Sestri Levante, base dell’evento e punto di accoglienza per i partecipanti.

La giornata nasce con un obiettivo semplice e concreto: rendere il mare accessibile anche a chi, per condizioni personali, sanitarie o sociali, difficilmente può vivere un’esperienza diretta di navigazione.

Non una semplice uscita in barca, quindi, ma un momento pensato per favorire serenità, relazione, ascolto e condivisione, in un contesto naturale capace di generare benessere.

“Il mare non è soltanto uno scenario o una risorsa turistica: può diventare uno spazio educativo, sociale e umano”, spiega Martina Gallini, socia dello Yachting Club Sestri Levante e coordinatrice dell’iniziativa. “Con questa prima iniziativa vogliamo iniziare a restituire al porto e alla comunità una funzione aperta, inclusiva, capace di coinvolgere associazioni, operatori, cittadini e realtà del territorio”.

Il dottor Giuseppe Botto, Direttore Sanitario del Centro Riabilitativo Diurno Arcobaleno della Cooperativa Sociale S.A.B.A., ha collaborato alla definizione del protocollo con YCSL, contribuendo a costruire un programma di attività coerente con le esigenze dei partecipanti.

Insieme per il mare è il primo tassello di un progetto più ampio. La missione dello Yachting Club Sestri Levante si fonda infatti su quattro principi guida: sicurezza e qualità della gestione, promozione degli sport nautici, tutela dell’ambiente marino, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Accanto alla gestione nautica, il progetto dell’associazione Yachting Club Sestri Levante ASD intreccia sport, ambiente, educazione e inclusione: grazie al coinvolgimento di competenze professionali sul territorio, verranno organizzate uscite in vela, esperienze di snorkeling e conoscenza del mondo sommerso, iniziative dedicate al nuoto in acque libere, incontri sulla sicurezza in mare, momenti di divulgazione ambientale, L’obiettivo è restituire al mare un ruolo centrale nella vita della comunità: non soltanto scenario naturale, luogo di navigazione e risorsa turistica, ma spazio vivo di relazione, apprendimento, inclusione e benessere. Il mare diventa così un ambiente accessibile, capace di accogliere, favorire esperienze condivise, trasmettere conoscenza e rispetto per l’ecosistema marino, rafforzare il legame tra cittadini, associazioni e territorio. Un bene comune da vivere con consapevolezza, cura e responsabilità.

La giornata del 17 luglio avrà anche un forte valore simbolico per Sestri Levante: il porto e il mare diventano luogo di incontro tra sport, volontariato, salute e comunità. Un modo per raccontare una nautica non esclusiva, ma accessibile,

capace di creare legami e nuove occasioni di partecipazione.

Programma sintetico

Ritrovo: venerdì 17 luglio 2026, ore 10.30

Luogo: Caffè del Porto, Sestri Levante

Attività: due turni di navigazione con pazienti e operatori

A seguire: momento conviviale offerto ai partecipanti