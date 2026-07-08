  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
L'iniziativa

“Insieme per il mare”, esperienza di inclusione con lo Yachting Club Sestri Levante

Venerdì 17 luglio la prima iniziativa dell’associazione porterà in barca sei pazienti del Centro Riabilitativo Arcobaleno con i loro operatori

Yachting Club Sestri Levante

Sestri Levante. Il mare come spazio di relazione, benessere e partecipazione. Venerdì 17 luglio, a Sestri Levante, lo Yachting Club Sestri Levante ASD inaugura il proprio percorso pubblico con “Insieme per il mare, insieme per condividere”, una giornata di navigazione dedicata a persone fragili, operatori e volontari.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Legame Invisibile, Centro Riabilitativo Arcobaleno, Cooperativa S.A.B.A. e con il supporto del Caffè del Porto, prevede due turni di navigazione con sei pazienti e i loro operatori. Il ritrovo è fissato alle 10.30 al Caffè del Porto di Sestri Levante, base dell’evento e punto di accoglienza per i partecipanti.

La giornata nasce con un obiettivo semplice e concreto: rendere il mare accessibile anche a chi, per condizioni personali, sanitarie o sociali, difficilmente può vivere un’esperienza diretta di navigazione.

Non una semplice uscita in barca, quindi, ma un momento pensato per favorire serenità, relazione, ascolto e condivisione, in un contesto naturale capace di generare benessere.

“Il mare non è soltanto uno scenario o una risorsa turistica: può diventare uno spazio educativo, sociale e umano”, spiega Martina Gallini, socia dello Yachting Club Sestri Levante e coordinatrice dell’iniziativa. “Con questa prima iniziativa vogliamo iniziare a restituire al porto e alla comunità una funzione aperta, inclusiva, capace di coinvolgere associazioni, operatori, cittadini e realtà del territorio”.

Il dottor Giuseppe Botto, Direttore Sanitario del Centro Riabilitativo Diurno Arcobaleno della Cooperativa Sociale S.A.B.A., ha collaborato alla definizione del protocollo con YCSL, contribuendo a costruire un programma di attività coerente con le esigenze dei partecipanti.

Insieme per il mare è il primo tassello di un progetto più ampio. La missione dello Yachting Club Sestri Levante si fonda infatti su quattro principi guida: sicurezza e qualità della gestione, promozione degli sport nautici, tutela dell’ambiente marino, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Accanto alla gestione nautica, il progetto dell’associazione Yachting Club Sestri Levante ASD intreccia sport, ambiente, educazione e inclusione: grazie al coinvolgimento di competenze professionali sul territorio, verranno organizzate uscite in vela, esperienze di snorkeling e conoscenza del mondo sommerso, iniziative dedicate al nuoto in acque libere, incontri sulla sicurezza in mare, momenti di divulgazione ambientale, L’obiettivo è restituire al mare un ruolo centrale nella vita della comunità: non soltanto scenario naturale, luogo di navigazione e risorsa turistica, ma spazio vivo di relazione, apprendimento, inclusione e benessere. Il mare diventa così un ambiente accessibile, capace di accogliere, favorire esperienze condivise, trasmettere conoscenza e rispetto per l’ecosistema marino, rafforzare il legame tra cittadini, associazioni e territorio. Un bene comune da vivere con consapevolezza, cura e responsabilità.

La giornata del 17 luglio avrà anche un forte valore simbolico per Sestri Levante: il porto e il mare diventano luogo di incontro tra sport, volontariato, salute e comunità. Un modo per raccontare una nautica non esclusiva, ma accessibile,
capace di creare legami e nuove occasioni di partecipazione.

Programma sintetico
Ritrovo: venerdì 17 luglio 2026, ore 10.30
Luogo: Caffè del Porto, Sestri Levante
Attività: due turni di navigazione con pazienti e operatori
A seguire: momento conviviale offerto ai partecipanti

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.