Infrastrutture, i progressisti nel Tigullio: “Compatti per chiedere risorse e tempi certi, basta propaganda”

Lavagna. La coalizione progressista si è ritrovata ieri nella Biblioteca comunale di Lavagna per la seconda tappa del tour sulle infrastrutture promosso dai gruppi di opposizione in Regione Liguria – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle – insieme ad associazioni di categoria, amministratori locali e sindaci del territorio, tra cui il sindaco di Casarza Ligure, esponente di Italia Viva.

“Il Tigullio paga il prezzo di ritardi, opere incompiute e finanziamenti insufficienti. Dal tunnel della Val Fontanabuona alla galleria Sestri Levante-Moneglia, fino agli interventi indispensabili per la messa in sicurezza del territorio e della viabilità, sono troppe le infrastrutture annunciate da anni dalla destra del ‘fare’ ma rimaste ferme, senza risorse adeguate e con cronoprogrammi sempre più incerti”, dichiarano i gruppi di opposizione in Regione.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato intervenendo all’incontro il consigliere regionale Pd ed ex ministro Andrea Orlando – è smontare due pregiudizi: quello secondo cui il centrodestra sarebbe capace di realizzare le opere, mentre i fatti dimostrano il contrario, e quello secondo cui il centrosinistra non sarebbe in grado di farle. Vogliamo dimostrare che è possibile costruire una visione condivisa, aggiorneremo e renderemo ancora più puntuali le proposte contenute nel nostro programma e apriremo vere e proprie vertenze territoriali per ottenere le risorse necessarie. Il tunnel della Val Fontanabuona, così come le altre opere strategiche del Tigullio, non può restare un’infrastruttura da sostenere soltanto a parole: bisogna ricostruire consenso attorno ai progetti, coinvolgendo territori, enti locali e forze economiche, per riportare questi interventi al centro dell’agenda politica e conquistare i finanziamenti indispensabili alla loro realizzazione”.

Il tour delle infrastrutture proseguirà nelle prossime settimane negli altri territori liguri, prossima tappa Ventimiglia mercoledì 15 luglio, con l’obiettivo di” costruire, insieme alle comunità locali, una piattaforma di proposte concrete per restituire alla Liguria la capacità di programmare, finanziare e realizzare le opere di cui cittadini e imprese hanno bisogno”.