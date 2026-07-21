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Infortunio sul lavoro

Cade da circa tre metri mentre monta un impianto al San Martino: tecnico finisce al pronto soccorso

Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto gli specialisti dello Psal

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Genova. Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, all’interno dell’ospedale San Martino.

Secondo quanto ricostruito un tecnico di circa 60 enni, dipendente di una ditta esterna al policlinico stava montando un impianto quando è caduto da un’altezza di circa 3 metri. Sul posto la croce gialle e gli esperti dell’ufficio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal) della Asl3.

Il ferito è stato immobilizzato e trasferito al pronto soccorso dello stesso nosocomio, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni

 

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