Perde il controllo di uno scooter e travolge una ragazza, lo schianto in Via Piacenza

Genova. Due feriti di cui uno in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di domenica 5 luglio in via Piacenza, sulla sponda destra del Bisagno, all’altezza della Volpara.

Intorno alle 23, un uomo di circa 60 anni ha perso il controllo del suo scooter, per ragioni ancora da chiarire, probabilmente per un malore. Ha iniziato a zigzagare sulla carreggiata finendo poi contro alcuni mezzi parcheggiati.

Proprio in quel momento una ragazza stava parcheggiando il suo motorino. Anche lei è stata travolta.

Ad accorgersi dell’incidente il milite di una pubblica assistenza fuori servizio e un vigile del fuoco che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate automedica, ambulanze e polizia locale.

L’uomo di 60 anni è risultato subito quello in condizioni più serie. È stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino. Non dovrebbe comunque rischiare di morire. La ragazza, circa 40 anni, è stata trasportata in codice giallo al Galliera.