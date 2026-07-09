Marassi, 45enne investita sulle strisce mentre attraversa

Genova. Una donna di 45 anni è stata investita da un’auto giovedì mattina in via Fereggiano ed è stata portata all’ospedale San Martino.

L’incidente è avvenuto all’altezza delle strisce pedonali. A guidare l’auto che ha travolto la donna, una pensionata che si è subito fermata. La ferita è stata inizialmente soccorsa da un’agente della polizia locale fuori servizio che le ha prestato le prime cure e ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Squadra Emergenza e l’automedica. La donna è stata accompagnata in ospedale con diversi traumi e una ferita al volto.