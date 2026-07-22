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La tragedia

Investimento mortale ad Albaro: la vittima è Paolo Deghenghi, lascia moglie e due figli

La procura ha aperto un'inchiesta e iscritto il 35enne alla guida dell'auto. Deghenghi stava attraversando fuori dalle strisce

Generico luglio 2026

Genova. Lascia una moglie che lavora in Regione Liguria e due figli di 19 e 17 anni Paolo Deghenghi, il 54enne morto stamattina dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 in via Righetti nel quartiere di Albaro.

Deghenghi, imprenditore edile, abitava in via Linneo nel quartiere di Begato. Stamattina era arrivato ad Albaro per lavoro: ha attraversato la grande carreggiata (due corsie per senso di marcia) da monte verso mare fuori dalle strisce. Forse aveva fretta, magari era in ritardo per un appuntamento e non si è accorto del sopraggiungere dell’auto che procedeva verso levante.

A lungo i soccorritori della croce bianca genovese e dell’automedica del 118 hanno tentato di rianimarlo Alle 9.10 è stato dichiarato il decesso dell’uomo, che aveva festeggiato il suo cinquattraquattresimo compleanno solo qualche giorno fa.

Negativo all’alcoltest il conducente dell’auto, un 35enne rimasto sotto choc per l’accaduto. Il pm Federico Panichi lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per poter partecipare ai successivi accertamenti, mentre procedono le indagini del nucleo infortunistica della polizia locale per ricostruire esattamente la dinamica.

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