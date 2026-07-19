Cade con lo scooter in sopraelevata, ragazzo di 25 anni grave all’ospedale

Genova. Ancora incidenti sulle strade di Genova, con un brusco risveglio per la viabilità del capoluogo ligure. Questa mattina, infatti, poco dopo le 7, un ragazzo di circa 25 anni è caduto con il proprio scooter mentre percorreva la sopraelevata Aldo Moro.

Riverso sull’asfalto per il forte impatto, il giovane è stato soccorso da altri guidatori in transito prima dell’arrivo dell’auto medica del 118: stabilizzato su una barella spinale, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso.

Sul posto anche carabinieri e polizia locale che hanno gestito il traffico e fatto i rilevi del caso per capire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità: secondo le prime informazioni la caduta sarebbe stata autonoma, ma le telecamere della zona saranno passate al setaccio per ulteriori verifiche.

Qualche disagio per il traffico per chi viaggia sulla Aldo Moro in direzione di Levante: l’incidente è avvenuto all’altezza dell’ex Mercato del Pesce e si viaggia su una sola corsia.