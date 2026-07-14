Dramma alla base scout regionale di Sassello: ragazzo di 16 anni cade da un tetto, trasportato in codice rosso all’ospedale

Sassello. Paura nella notte appena trascorsa nella base scout regionale di Sassello, dove si è verificato un grave incidente intorno alle 2,30. Secono le prime informazioni un giovane scout, di 16 anni, per cause da accertare sarebbe precipitato da un tetto, facendo un volo di 5 metri e riportando gravi traumi e ferite.

Scattata immediatamente l’allarme, sul posto sono arrivate diverse le ambulanze, insieme ai vigili del fuoco, che si sono mobilitate, ma hanno dovuto desistere a causa del luogo impervio in cui si è verificata la caduta. Decisivo l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha trasportato il 16enne d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente è avvenuto nei pressi della base scout “Il Rostiolo” di Sassello, famosa e storica sede di Agesci Liguria e dove praticamente passano tutti gli scout della regione, compresi quelli genovesi. La base è sede di bivacchi e campi, soprattutto d’estate. Al momento non è nota l’origine del giovane rimasto ferito nell’incidente.