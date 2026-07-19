Genova. Poco dopo le 23 della scorsa notte, la Croce Bianca Genovese è intervenuta in corso Torino, nei pressi dell’intersezione con corso Buenos Aires, per un incidente stradale. Per cause da chiarire, un’auto che procedeva verso mare e un rider in sella alla propria bici elettrica, nella direzione opposta, si sono scontrati frontalmente.

Il ciclista impattando sul parabrezza della vettura ha riportato un sospetto trauma spinale e, anche in considerazione della dinamica, è stato ospedalizzato in codice rosso presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

La conducente dell’auto ha riportato qualche escoriazione dovuta ai frammenti di vetro ma ha rifiutato il trasporto in ospedale; illesi i restanti tre occupanti dell’auto. Sul posto la Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e le eventuali responsabilità.