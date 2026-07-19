Incidente a Lumarzo, sei moto coinvolte: un centauro precipita nel dirupo per 15 metri

Genova. Sei moto si sono scontrate nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 77 a Lumarzo, durante una manifestazione sportiva. L’incidente, avvenuto intorno alle 15, ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, cinque ambulanze, l’automedica e l’elicottero Grifo.

L’impatto è stato violento e uno dei motociclisti è precipitato per circa 15 metri in un dirupo a bordo strada. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e affidato ai sanitari. L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova a bordo dell’elisoccorso.

Il bilancio totale è di sei feriti. Oltre al centauro in codice rosso, altre quattro persone hanno riportato ferite di media gravità (codice giallo): due sono state trasferite al Policlinico San Martino, una al Galliera e una al Villa Scassi. Sul posto anche i carabinieri della zona, che hanno effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità