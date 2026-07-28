Incidente mortale a Sori, la vittima si chiamava Antonio Sarcletti: era un consigliere comunale

Sori. Si chiamava Antonio Sarcletti, e aveva 51 anni, l’uomo morto dopo essere stato travolto da un’automobile mentre era in sella alla sua moto, a Sori, nel levante di Genova.

Sarcletti era molto noto nel levante sia per la sua attività politica sia per la sua professione. Era consigliere comunale a Sori per la lista Pieve nel cuore ma aveva lavorato per oltre otto anni come portalettere di Poste Italiane nella zona del Golfo Paradiso.

Studiava Economia ma era anche amante della cinematografia e della fotografia come si evinceva dai suoi profili social. Cresciuto a Sori, viveva da qualche anno a Pieve Ligure.

Era un ambasciatore couchsurfing, ovvero metteva a disposizione casa propria per chi, come lui, amava viaggiare. Sarcletti era stato in molti paesi del mondo. Era un appassionato di giardinaggio, che praticava tra l’orto e il frutteto della casa dei nonni. Non era sposato.

La dinamica dell’incidente, indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Antonio Sarcletti stava viaggiando a Sori lungo via XXV Aprile, la strada Aurelia, quando intorno alle 17, poco prima del ponte sul lato levante, è stato tamponato da una vettura. Dopo lo schianto l’uomo è finito a terra ed è stato travolto dall’automobile. È morto sul colpo.

Quando i soccorsi – automedica del 118 e militi della Pubblica assistenza Nerviese – sono arrivati sul luogo dell’incidente non c’era più nulla da fare. A Sori anche i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, che si sono occupati dei primi rilievi, poi approfonditi dal magistrato.

La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, nonché i rilievi stessi, per i quali si attende l’arrivo del magistrato. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.