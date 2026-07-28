Investimento mortale in via Righetti, assessora Viscogliosi: “Valutazioni in corso, ma strada non critica secondo i dati sull’incidentalità”

Genova. “La giunta comunale è sensibile al tema della sicurezza stradale e resta ferma la volontà di valutare tutte le misure per migliorare la situazione o limitare la velocità tra via Righetti e via Gobetti ma quel tratto, dall’analisi dei dati sull’incidentalità non emerge come critico e la segnaletica è conforme”. Così l’assessora alla Sicurezza e Polizia locale Arianna Viscogliosi rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata di Valeriano Vacalebre (Fdi) sulla strada dove il 22 luglio un uomo, Paolo Deghenghi, è morto investito da un’automobile.

“Questa interrogazione – ha detto Vacalebre – non vuole essere un’atto d’accusa ma è responsabilità di chi amministra interrogarsi su come rendere le nostre strade più sicure, e quindi chiedo quali valutazioni e iniziative voglia assumere l’amministrazione per migliorare la sicurezza sull’asse viario tra via Gobetti e via Righetti, un tratto percorso ogni giorno da migliaia di veicoli e che è noto per diverse criticità anche a causa dell’onda verde dei semafori che agevola il raggiungimento di alte velocità”.

“In passato – ha aggiunto il consigliere di Fratelli d’Italia – si era parlato anche della realizzazione di una rotonda e ci chiediamo se è una soluzione percorribile”.

“La giunta è sensibile al tema della sicurezza stradale, lo dimostrano le tante iniziative e campagne portate avanti, e resta ferma la volontà di valutare tutte le misure per migliorare la situazione e limitare la velocità su quel tratto – ha risposto Viscogliosi – sull’incidente sono in corso indagini della polizia locale sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria”.

“Il tratto via Righetti e via Gobetti è un tratto a doppio senso circolazione, con quattro corsie di marcia, esiste il limite dei 50 km/h ma è un’arteria che con corso Europa e corso Italia rappresenta uno dei principali assi di collegamento tra levante e ponente, quindi questo può favorire un’alta frequenza e un’alta velocità”.

“Dall’analisi dei dati sull’incidentalità stradale non emergono tuttavia elementi che la caratterizzino come critica, la segnaletica verticale e orizzontale è conforme e sono già attivi molti controlli”, ha concluso l’assessora.

In questi giorni si effettueranno sopralluoghi di polizia locale e uffici per valutare le possibili soluzioni per rendere più sicura viabilità del quartiere come richiesto a gran voce sia dai cittadini sia dal municipio Medio Levante e Levante.