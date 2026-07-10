Genova. Dramma questa mattina in A10, dove si è verificato un nuovo incidente mortale al chilometro 54+700 tra Savona e Spotorno direzione Ventimiglia. La vittima è un motociclista.

Al momento le informazioni sono poche e frammentarie ma da quanto appreso lo scontro avrebbe coinvolto anche una macchina. Le condizioni del centauro sono apparse da subito disperate: l’uomo era atterra immobile e senza casco. Al momento il tratto tra Savona e Spotorno è chiuso al traffico con 3km di coda per quanto riguarda i mezzi già presenti.

Sul posto vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca Savona, l’automedica del 118 e il Nucleo Operativo Autostrade. E’ ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica dei fatti.

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