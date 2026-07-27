Morto dopo una caduta in monopattino, accertamenti sullo stato della strada

Lavagna. La procura di Genova ha aperto un fascicolo sull’incidente in cui ha perso la vita Andrea Pallestrini, 47 anni, morto all’ospedale San Martino il giorno dopo essere caduto con il monopattino elettrico in corso Buenos Aires, a Lavagna.

A oggi l’ipotesi di reato è ancora lesioni, ma nelle prossime ore, alla luce del decesso, verrà tramutata con tutta probabilità in omicidio colposo. Un atto dovuto per consentire una serie di accertamenti indispensabili per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

I primi rilievi sembrano confermare si sia trattato di un incidente autonomo e che non vi siano altre vetture coinvolte, ma la procura vuole capire se il 47enne abbia perso il controllo del monopattino per fattori esterni, come per esempio una buca o l’asfalto dissestato.

Pallestrini indossava regolarmente il casco, obbligatorio per circolare sui monopattini, ma è caduto frontalmente, sbattendo il viso e procurandosi ferite apparese da subito gravissime. Nelle prossime ore verrà stabilito anche se effettuare o meno l’autopsia.

Residente a Bientina, in provincia di Pisa, Pallestrini era originario di Genova e lavorava per un’azienda di sistemi informatici. Era a Lavagna per trascorrere qualche giorno di vacanza con la madre. L’incidente è avvenuto intorno all’una della notte tra venerdì e sabato, la morte è stata dichiarata domenica pomeriggio.