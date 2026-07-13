Scontro scooter tir in Lungomare Canepa: due persone al pronto soccorso, una in gravi condizioni

Genova. Un altro grave incidente questo pomeriggio in Lungomare Canepa, dove si è verificato uno scontro tra uno scooter e un tir mentre entrambi viaggiavano in direzione levante.

Sul posto immediato l’intervento di ambulanze e medici del 118 che hanno soccorso due feriti, i due passeggeri del motoveicolo: entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso, uno in codice giallo e uno in codice rosso, il più grave. Sul posto la polizia locala che, oltre ai rilievi del caso, per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, sta incanalando la circolazione veicolare sulle due corsie a sinistra della strada.

Dai primi accertament è emerso che il motociclo percorreva Lungomare Canepa sulla corsia lato mare, mentre l’autoarticolato procedeva nella medesima direzione sulla corsia centrale. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si sarebbe spostato verso la corsia lato mare, impegnata dal motociclo. Sono in corso verifiche per accertare se vi sia stato un contatto tra i due veicoli oppure se il conducente del motociclo, nel tentativo di evitare la collisione, abbia perso il controllo del mezzo andando a urtare il guardrail.

Foto: Comitato Lungomare Canepa