Cedono gli ormeggi per il vento forte e una passeggera finisce in mare: indagato il comandante

Genova. Il comandante genovese di una nave da crociera della compagnia Norwegian Cruise line, è indagato dalle autorità greche dopo un incidente che si è verificato nel porto di Corfù la sera 30 giugno e che ha coinvolto una passeggera.

Secondo quanto ricostruito dalla guardia costiera ellenica la scaletta di imbarco della nave si è spostata a causa del forte vento che ha spezzato gli ormeggi della nave allontanandola dal molo. La donna, una turista neozelandese di 56 anni, è stata recuperata dall’equipaggio ma è rimasta ferita al volto e agli arti inferiori.

Il comandante della nave, 56enne nato a Genova dove si è diplomato al Nautico San Giorgio, è stato arrestato e rilasciato dopo alcune ore. E’ accusato di aver messo in pericolo i passeggeri. Le autorità greche stanno esaminando le cause che hanno portato al cedimento del sistema di ormeggio e valutando se siano state adottate misure di sicurezza adeguate in considerazione delle condizioni meteorologiche. Dell’arresto, seguito dal rilascio, e dell’inchiesta è stata informata la procura di Genova.

In una nota rilasciata subito dopo l’incidente La Norwegian Cruise line ha precisato: “Come previsto dalla procedura investigativa locale standard per incidenti di questo tipo, il comandante ha rilasciato una dichiarazione alle autorità locali. Ha collaborato pienamente con le indagini, è stato rilasciato senza restrizioni dopo la sua dichiarazione e ha immediatamente ripreso le sue funzioni a bordo per preparare la partenza della nave. La sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità e la nave ha proseguito il suo viaggio come previsto, con solo lievi modifiche agli orari di scalo.”