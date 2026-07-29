Autostrada A10, coda per incidente già risolto tra Varazze e bivio A10-A26

Genova. Un urto laterale tra una moto e un furgone avvenuto poco dopo le 7, con esito per fortuna non grave, ha provocato questa mattina, 29 luglio, una coda di 4 km sull’Autostrada A10 tra Varazze e il bivio A10-A26.

I mezzi incidentati, sul tratto Arenzano – Genova Pra’, sono stati rimossi già prima delle 8.

Soccorso il motociclista, secondo le prime informazioni un uomo di 68 anni, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri.

La polizia stradale comunica che la coda è in smaltimento.