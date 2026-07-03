Finiscono fuori strada in scooter sulle alture di Rapallo, coppia soccorsa dai vigili del fuoco

Rapallo. Una coppia che viaggiava in scooter tra San Maurizio di Monti e Coreglia Ligure, sulle alture di Rapallo, è uscita di strada finendo in una scarpata.

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 3 luglio, intorno alle 15 nella zona di passo Della Crocetta. I due scooteristi, un uomo e una donna, si sono procurati diverse fratture. Ad avere la peggio la donna, circa 65 anni, finita in codice giallo al San Martino.

Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorsi sanitari, i vigili del fuoco di Rapallo con l’ausilio dell’elicottero Drago.

Subito hanno approntato una manovra alpinistica di calata e recupero per far scendere i vigili del fuoco e il personale medico dell’elicottero.

Stabilizzate sulla barella le persone, sono state issate in strada con la stessa tecnica. Poi l’elisoccorso ha verricellato i pazientu a bordo e lì ha trasportati al San Martino di Genova