Isola del Cantone. Incidente mercoledì mattina sulla A7 Serravalle-Genova, tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano.

L’incidente è avvenuto al chilometro 85, sul viadotto Scrivia, e ha coinvolto un camion. Il traffico, dopo essere stato bloccato, ha iniziato a scorrere sulla corsia di sorpasso, ma ha comunque raggiunto i 6 km di coda alle 10.30. Decine i mezzi pesanti incolonnati. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

La coda si è esaurita completamente dopo le 13.