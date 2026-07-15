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Incidente in A7, camion va a sbattere sul viadotto Scrivia: code sino a 6 km

È successo tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano

incidente autostrada A7

Isola del Cantone. Incidente mercoledì mattina sulla A7 Serravalle-Genova, tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano.

L’incidente è avvenuto al chilometro 85, sul viadotto Scrivia, e ha coinvolto un camion. Il traffico, dopo essere stato bloccato, ha iniziato a scorrere sulla corsia di sorpasso, ma ha comunque raggiunto i 6 km di coda alle 10.30. Decine i mezzi pesanti incolonnati. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

La coda si è esaurita completamente dopo le 13.

Generico luglio 2026
La coda
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