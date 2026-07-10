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Nel pomeriggio

Incidente in A12, auto va a sbattere contro il muraglione: ferita una bambina di 7 anni

Nell’urto la piccola si è fratturata un braccio e ha riportato altre contusioni dovute alla cintura di sicurezza

ambulanza autostrada

Genova. Una bambina di 7 anni è finita in ospedale dopo essersi ferita in un incidente avvenuto sull’autostrada A12, poco prima dello svincolo con la A7.

La bambina viaggiava con il padre quando, per motivi da chiarire, l’uomo ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il muraglione, con la conseguente esplosione degli airbag.

Nell’urto la piccola si è fratturata un braccio e ha riportato altre contusioni dovute alla cintura di sicurezza. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stata accompagnata in codice giallo da un’ambulanza della Squadra Emergenza all’ospedale Gaslini per le cure

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