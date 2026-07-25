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Attenzione

Incidente in A10 tra Arenzano e Celle, coda chilometrica

È successo poco dopo le 8

Generico luglio 2026

Genova. Il sabato inizia con code in autostrada per chi è diretto verso Ventimiglia sulla A10.

Poco prima delle 8 si è verificato un incidente al chilometro 20, tra Arenzano e Celle Ligure, e si sono accumulati 5 chilometri di coda.

Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico scorre molto lento. Sul posto il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.

È intanto tornata alla normalità la situazione sulla A12, dove venerdì mattina un mezzo si era incendiato all’altezza del km 3.6, all’interno della galleria Monte Sperone. Il tratto compreso tra l’allacciamento A7/A12 e Genova Est, in direzione Sestri Levante, è stato riaperto intorno alle 19.30, dopo un’intera giornata di chiusura

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