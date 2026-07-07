Tir travolge due operai in un cantiere sulla A10: ricoverati in codice rosso

Genova. Terribile incidente la scorsa notte sulla A10, dove un tir è piombato all’interno di un cantiere attivo sulla carreggiata travolgendo due operai in quel momento al lavoro.

L’episodio si è verificato intorno alle tre all’altezza dello svincolo di Albisola, Savona, in direzione di Ventimiglia. L’autista dell’autoarticolato spagnolo probabilmente non ha visto l’inizio delle lavorazioni ed è entrato in velocità nell’are di cantiere.

Sul posto l’intervento immediato della polizia stradale e dei medici del 118 che hanno predisposto il trasferimento dei due uomini al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, il più grave.