Genova. Incidente sull’autostrada A10 giovedì mattina. Un camion si è ribaltato tra i caselli di Arenzano e Pra’ in direzione Genova, e il tratto è completamente bloccato.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 17. Una persona è rimasta ferita ed erano presenti sia l’automedica sia le ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa di Arenzano.

Nel corso della mattinata è stato chiuso il casello di Arenzano in entrata verso Genova per cercare di far defluire il traffico. Decine gli automobilisti bloccati in coda sotto il sole.

Alle 14:30 circa erano terminate le operazioni per far defluire il traffico che era rimasto bloccato all’interno del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26 in direzione di Genoa. Sono in corso le complesse attività per sgomberare la carreggiata. Attualmente all’altezza dell’uscita obbligatoria di Arenzano si sono formati 12 km di coda in aumento verso Genova. Il personale di Autostrade per l’Italia già dall’inizio dell’evento sta distribuendo acqua agli utenti in coda.

Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Albisola, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada a Genova Pra’.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere l’A6 verso Torino, quindi l’A21, per poi immettersi in A26 verso Genova.