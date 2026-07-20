Incendio sopra Quezzi, vigili del fuoco ancora sul posto: il rogo stamani è ripreso

Genova. Sembrava spento ma questa mattina l’incendio che nel pomeriggio di domenica 19 luglio è divampato nella boscaglia sopra Quezzi è tornato a bruciare.
Per questo stamani i vigili del fuoco sono tornati sul posto con i volontari della protezione civile.
Il rogo interessa un’area verde dietro alla zona del Biscione, non distante dalla Torretta.
L’intervento di vigili del fuoco e antincendio in queste ore è reso ancora più difficoltoso dalle alte temperature.
Non appena l’area sarà messa in sicurezza sarà dato avvio a indagini sulla natura dell’incendio: non si esclude il dolo.
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