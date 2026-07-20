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Al lavoro

Incendio sopra Quezzi, vigili del fuoco ancora sul posto: il rogo stamani è ripreso

Non appena l'area sarà messa in sicurezza sarà dato avvio a indagini sulla natura dell'incendio: non si esclude il dolo

Generico luglio 2026

Genova. Sembrava spento ma questa mattina l’incendio che nel pomeriggio di domenica 19 luglio è divampato nella boscaglia sopra Quezzi è tornato a bruciare.

Per questo stamani i vigili del fuoco sono tornati sul posto con i volontari della protezione civile.

Il rogo interessa un’area verde dietro alla zona del Biscione, non distante dalla Torretta.

L’intervento di vigili del fuoco e antincendio in queste ore è reso ancora più difficoltoso dalle alte temperature.

Non appena l’area sarà messa in sicurezza sarà dato avvio a indagini sulla natura dell’incendio: non si esclude il dolo.

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