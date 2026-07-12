Incendio in appartamento a Sampierdarena, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Incendio in appartamento in via Fillak, nel quartiere di Sampierdarena, a Genova. È successo nella prima mattinata di oggi, domenica 12 luglio.

Sul posto i vigili del fuoco con la squadra della centrale e del distaccamento di Bolzaneto, allertati dall’inquilina che, accortasi delle fiamme, aveva cercato di mettersi in salvo rifugiandosi in camera da letto.

I pompieri hanno subito soccorso la persona e poi hanno spento l’incendio che, comunque, è rimasto circoscritto alla cucina. La residente non ha avuto bisogno di cure.