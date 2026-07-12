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Paura

Incendio in appartamento a Sampierdarena, intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme divampate nella cucina di un'abitazione in via Fillak. L'inquilina ha cercato di mettersi in salvo chiudendosi in camera da letto

Generico luglio 2026

Genova. Incendio in appartamento in via Fillak, nel quartiere di Sampierdarena, a Genova. È successo nella prima mattinata di oggi, domenica 12 luglio.

Sul posto i vigili del fuoco con la squadra della centrale e del distaccamento di Bolzaneto, allertati dall’inquilina che, accortasi delle fiamme, aveva cercato di mettersi in salvo rifugiandosi in camera da letto.

I pompieri hanno subito soccorso la persona e poi hanno spento l’incendio che, comunque, è rimasto circoscritto alla cucina. La residente non ha avuto bisogno di cure.

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