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Fiamme

Incendio boschivo sulle alture di Lavagna, vigili del fuoco e volontari al lavoro tutta la notte

L'allarme è scattato intorno alle 23.00 a Sorlana, nella zona di Vaio

Incendio bosco notte Voltri
Foto d'archivio

Lavagna. Un incendio boschivo è divampato nella tarda serata di ieri a Sorlana, sulle alture di Lavagna.

L’allarme è scattato intorno alle 23.00 nella zona di Vaio, lungo un sentiero che si inoltra nel bosco. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari con due squadre e altrettante di volontari antincendio, al lavoro tutta la notte per domare il rogo.

L’incendio è stato messo sotto controllo e sono partite le operazioni di bonifica e monitoraggio per evitare che le fiamme possano ripartire grazie anche alla vegetazione particolarmente secca per la siccità di queste settimane.

Ignote le cause del rogo, indagano i carabinieri forestali.

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