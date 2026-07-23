Incendio boschivo sulle alture di Lavagna, vigili del fuoco e volontari al lavoro tutta la notte

Lavagna. Un incendio boschivo è divampato nella tarda serata di ieri a Sorlana, sulle alture di Lavagna.

L’allarme è scattato intorno alle 23.00 nella zona di Vaio, lungo un sentiero che si inoltra nel bosco. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari con due squadre e altrettante di volontari antincendio, al lavoro tutta la notte per domare il rogo.

L’incendio è stato messo sotto controllo e sono partite le operazioni di bonifica e monitoraggio per evitare che le fiamme possano ripartire grazie anche alla vegetazione particolarmente secca per la siccità di queste settimane.

Ignote le cause del rogo, indagano i carabinieri forestali.