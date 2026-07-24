Aggiornamento ore 11.00 – Continua la chiusura della tratta di A12 tra il bivio con l’A7 e la Genova Est. Al momento le code si stanno verificando in A7 in entrambe le direzioni tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest in avvicinamento allo svincolo con l’A12.

Aggiornamento ore 10.oo – Proseguono gli interventi nella galleria Monte Sperone: l’incendio è stato estinto, ora si sta lavorando per la bonifica del mezzo e della sua rimozione. Nel frattempo sono iniziate le operazioni per far “evacuare” gli automobilisti rimasti bloccati all’interno del tratto chiuso

Aggiornamento ore 9.00 – Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stato un camion: le fiamme sarebbero scaturite da uno pneumatico per poi avvolgere completamente la cabina di guida. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, ed è partita la bonifica.

Aggiornamento ore 8.45 – Code in formazione anche sulla A7, da Bolzaneto verso il bivio con la A12 e ugualmente dallo svincolo con l’A10 fino alla deviazione per Livorno, attualmente chiusa.

Genova. Un’altra mattinata di pesanti disagi sulla rete autostradale ligure. Intorno alle 8 di questa mattina, un veicolo ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Sperone lungo la A12, mandando in tilt il traffico in direzione levante: circolazione bloccata nel tratto compreso tra il bivio A12/A7 e l’uscita di Genova Est.

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Incendio sulla A12, traffico bloccato tra Genova Est e in bivio con l’A7

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i tecnici di Autostrade per l’Italia e i medici del 118. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito non grave, attualmente sotto le cure medice.

Raccomandati percorsi alternativi: per chi proviene da Genova si consiglia l’uscita a Genova Ovest sulla A7 o a Bolzaneto. Per chi viaggia in direzione Livorno è consigliata l’entrata in autostrada al casello di Genova Est.

Notizia in aggiornamento