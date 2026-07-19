Aggiornamento ore 18.45 – Arrivano le prime cifre sulla partecipazione: in piazza oggi a Genova almeno 10 mila persone

Aggiornamento ore 18.30 – sotto la sede di Confindustria una nuova azione dimostrativa con fuochi d’artificio e il lancio di vernice bianca a simboleggiare le morti sul lavoro.

Aggiornamento ore 18.00 – la testa del corteo ha raggiunto l’imbarco in via Tolemaide, dove nel 2001 iniziarono la cariche della polizia. Molti i fumogeni accesi per ricordare quel passaggio.

Genova. E’ partito con qualche decina di minuti di attesa il corteo nazionale organizzato in occasione del 25°anniversario del G8 di Genova, con diverse migliaia di persone provenienti da tutta Italia pronte da una parte a “non dimenticare” quanto successo in quei drammatici giorni, ma dall’altra e riprendere in mano il filo dell’unione tra movimenti e dell’antagonismo, per rispondere e prepararsi ai tanti e rinnovati fronti del conflitto sociale globale.

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Corteo 25°esimo G8 Genova

Il corteo, che vede tutte le principali sigle movimentiste di Genova e d’Italia, è partito dalla simbolica piazza Alimonda, per attraversare la città, in direzione di piazza De Ferrari.

Subito dopo la partenza, il corteo ha attraversato via Montevideo, dove da anni ha trovato sede la contestata sede del movimento neofascista CasaPound: tra una cortina di fumogeni e il cordone di sicurezza di Genova Antifascista, la saracinesca del locale è stata “sanzionata” con una murata simbolica di cartongesso con la scritta “zona denazificata”.

La manifestazione ha ripreso la strada per giungere in via Tolemaide, altro luogo simbolo del G8 e dove, di fatto, il 20 luglio 2001 inizio la “carneficina”, con l’intervento delle forze dell’ordine a spezzare il grande corteo diretto a Brignole, fino a quel momento pacifico. Da li i disordini senza fine che portarono a decine di pestaggi da parte delle forze dell’ordine, violenze dei black block, arresti sommari. Fino al tragico epilogo di piazza Alimonda. Che sarà poi replicato, solo per fortuna senza nuovi morti, nella notte della Diaz e durante le detenzioni illegali della caserma di Bolzaneto

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