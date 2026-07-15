Un’app, varchi potenziati e presidio costante: il piano contro il caos imbarchi estivo

Genova. In vista dell’aumento dei flussi di passeggeri previsto nelle prossime settimane all’imbarco dei traghetti e delle crociere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha promosso, insieme alle istituzioni competenti e ai principali soggetti coinvolti nella gestione dell’area portuale passeggeri, un piano di interventi finalizzato a migliorare l’accessibilità e ottimizzare la viabilità.

Il picco è atteso nei weekend di fine luglio e di inizio agosto, quando sono previste alcune giornate con dieci traghetti in partenza e con una o due navi da crociera in sosta, per un totale di oltre 30.000 passeggeri tra coloro che si imbarcano, sbarcano e transitano nel porto di Genova,.

Il piano è il risultato del lavoro avviato dall’inizio dell’anno nell’ambito del tavolo tecnico sulla viabilità estiva, promosso e coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale, che riunisce Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Prefettura, Questura, Polizia di Frontiera, Polizia di Stato, Polizia Locale, Comune di Genova, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Società Autostrade per l’Italia, Stazioni Marittime, compagnie di navigazione e tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione dei flussi passeggeri.

Tra le principali novità, disponibile dal prossimo fine settimana, c’è la nuova app Stazioni Marittime, sviluppata dal terminalista Stazioni Marittime, pensata soprattutto per accompagnare i passeggeri nella fase successiva all’accesso al porto. L’applicazione consente di individuare il piazzale di imbarco, suggerisce il percorso più idoneo per raggiungerlo e indica il varco di accesso più appropriato in relazione alla partenza prevista.

Per rafforzare ulteriormente la gestione della viabilità è stata inoltre sottoscritta una convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale e la Polizia Locale, che garantisce un presidio specifico nell’area del porto passeggeri. Il servizio, partito l’11 giugno scorso, viene attivato a seguito delle decisioni assunte nell’ambito del tavolo tecnico per la viabilità estiva.

Prosegue anche il potenziamento della segnaletica a servizio dell’utenza. È già in corso, in collaborazione con Stazioni Marittime, l’adeguamento della cartellonistica interna all’area portuale passeggeri per rendere più chiari i percorsi di accesso ai terminal. Parallelamente è in fase di installazione una nuova segnaletica esterna, sviluppata con il Comune di Genova nell’ambito di apposita convenzione sottoscritta dalle parti, che consentirà di indirizzare gli utenti verso l’area del porto passeggeri già nella fase di avvicinamento all’area portuale da ciascun casello autostradale.

Prosegue inoltre il lavoro condiviso con le compagnie di navigazione per migliorare le informazioni fornite ai viaggiatori prima dell’arrivo in porto. Alcune compagnie hanno già iniziato a riportare sui titoli di viaggio indicazioni più puntuali sul percorso consigliato e sul varco di accesso da utilizzare in funzione del terminal di imbarco.

Sul fronte infrastrutturale è già operativa, da giugno, la nuova configurazione viabilistica realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale nell’area Albertazzi–Passo Nuovo, che ha introdotto una corsia dedicata ai veicoli provenienti da ponente diretti agli imbarchi dei traghetti. L’intervento consente di separare maggiormente il traffico sulla base della tipologia e della destinazione, migliorando la sicurezza e la fluidità della circolazione.

È stato inoltre potenziato il varco di via Milano, operativo dalle ore 5.30 alle 23.00, che per tutta la stagione estiva sarà riservato prioritariamente ai veicoli diretti ai traghetti. Nell’ambito dello stesso intervento è stata inoltre realizzata una corsia di accumulo dedicata ai passeggeri, finalizzata a limitare le interferenze con la viabilità cittadina.

Infine, sono stati potenziati i varchi portuali e adeguati gli orari operativi per garantire percorsi differenziati tra i veicoli leggeri diretti al porto passeggeri e i mezzi pesanti diretti all’areacommerciale, al fine di ridurre le interferenze dovute alla commistione dei flussi nei pressi dei varchi portuali. In tal senso è stato esteso l’orario operativo di varco San Benigno così da garantire la separazione dei flussi anche attraverso un’azione sinergica con la Polizia Locale di Genova.

Sono state poi definite alcune procedure da adottare istantaneamente in caso di emergenza, con particolare riferimento all’individuazione di un nucleo ristretto di soggetti deputati a individuare e attuare eventuali misure necessarie per risolvere le criticità.

“La gestione dei flussi passeggeri è una criticità che il porto e la città conoscono da molti anni e che non poteva più essere affrontata con interventi occasionali – sottolinea il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli – Le misure che presentiamo sono il risultato concreto di questo lavoro condiviso e i primi riscontri confermano che una programmazione preventiva e un coordinamento stabile consentono di migliorare l’organizzazione dei flussi e la capacità di risposta alle criticità. Continueremo a monitorare costantemente la situazione e sarà già la stagione in corso a dirci se le azioni messe in campo sono sufficienti. Si tratta comunque di interventi che potranno essere affinati e modificati sulla base dei riscontri che raccoglieremo nelle prossime settimane, ma rappresentano un importante punto di partenza”.