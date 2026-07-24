Il Report SROI della Fondazione Gigi Ghirotti certifica un impatto sociale di 3,3 euro per ogni euro investito

Genova. La Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS pubblica il suo primo Report SROI (Social Return on Investment), uno strumento che misura e rende tangibile il valore sociale generato dalle attività di assistenza e cura svolte ogni giorno a favore delle persone con malattie croniche evolutive e delle loro famiglie.

L’analisi evidenzia un risultato significativo: per ogni euro investito nelle attività della Fondazione vengono generati 3,3 euro di valore sociale. Un indicatore che restituisce, con un metodo di valutazione riconosciuto a livello internazionale, l’impatto prodotto non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di benessere, qualità della vita, sostegno ai caregiver e benefici per la comunità.

Il Report SROI consente di misurare e raccontare l’impatto della Fondazione con rigore, trasparenza e responsabilità. Attraverso l’integrazione di dati quantitativi e testimonianze qualitative, il documento offre una lettura concreta del valore creato ogni giorno dall’attività di professionisti, volontari e di tutti gli stakeholder che sostengono la missione della Fondazione.

“Questo risultato racconta il valore umano e sociale che nasce ogni giorno dall’impegno condiviso di professionisti, volontari e sostenitori” dichiara Il professore Franco Henriquet, fondatore e presidente della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS. “Misurare il nostro impatto significa comprendere meglio ciò che realizziamo. Conferma l’importanza di un modello di assistenza che mette al centro la persona e la sua famiglia e rappresenta, soprattutto, uno stimolo a continuare a migliorare, ascoltare e innovare”.

La realizzazione del Report è stata possibile grazie al contributo dei numerosi stakeholder che hanno partecipato al percorso di analisi. Collaboratori, volontari, pazienti, caregiver e donatori hanno condiviso esperienze, punti di vista e testimonianze che hanno permesso di restituire una fotografia autentica dell’impatto sociale della Fondazione. Le loro testimonianze hanno permesso di affiancare ai dati il racconto di un valore umano che spesso non può essere misurato esclusivamente dai numeri.

Con questo primo Report SROI, la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS rinnova il proprio impegno nei confronti della comunità, rafforzando una cultura della trasparenza e della responsabilità. La misurazione dell’impatto rappresenta non un punto di arrivo, ma uno strumento per crescere, migliorare e continuare a generare valore condiviso.

Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS

Da oltre quarant’anni la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS garantisce gratuitamente cure palliative e assistenza ai pazienti con malattie croniche evolutive, sia a domicilio sia presso i suoi due Hospice, accompagnando le persone e le loro famiglie con un approccio multidisciplinare fondato sulla qualità della vita e sulla presa in carico globale della persona.